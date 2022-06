Mossa di Putin sul grano ucraino: garantiremo le esportazioni. Offerti i porti del Mar d'Azov (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir Putin offre la soluzione per superare il blocco del grano in Ucraina, alle sue condizioni. "I porti del Mar d'Azov, Berdyansk e Mariupol, sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un'esportazione senza problemi di grano ucraino attraverso quei porti", ha detto il capo del Cremlino in un'intervista al canale Rossiya-1, come riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "Stiamo finendo i lavori di sminamento. Le truppe ucraine avevano piantato tre strati di mine lì, e questo lavoro è quasi finito. Creeremo la logistica necessaria", ha aggiunto lo Zar. Putin ha sottolineato, però, come la via più semplice per esportare il grano ucraino è attraverso il territorio della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente russo Vladimiroffre la soluzione per superare il blocco delin Ucraina, alle sue condizioni. "Idel Mar d', Berdyansk e Mariupol, sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un'esportazione senza problemi diattraverso quei", ha detto il capo del Cremlino in un'intervista al canale Rossiya-1, come riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "Stiamo finendo i lavori di sminamento. Le truppe ucraine avevano piantato tre strati di mine lì, e questo lavoro è quasi finito. Creeremo la logistica necessaria", ha aggiunto lo Zar.ha sottolineato, però, come la via più semplice per esportare ilè attraverso il territorio della ...

