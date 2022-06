Morto a Milano Raffaele Ganci | boss di Cosa nostra e uomo di Totò Riina e dei Corleonesi

(Di venerdì 3 giugno 2022) Aveva 90 anni, era ricoverato in ospedale e detenuto a Opera. E’ stato tra i responsabili degli omicidi del giornalista Mario Francese, del vice questore Ninni Cassarà e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa

MediasetTgcom24 : Morto a Milano il boss mafioso Raffaele Ganci, era fedelissimo di Riina #mafia #raffaeleganci #totòriina… - domenicosabell1 : Morto a Milano il boss mafioso Raffaele Ganci, era fedelissimo di Riina - luigiferraiuolo : RT @lorenz_frigerio: Morto a #Milano il boss #Ganci fedelissimo di #Riina Dalla sua macelleria di #Palermo controllava #GiovanniFalcone È s… - OfMilanese : RT @Corriere: Morto a Milano il boss Raffaele Ganci: uomo di Riina, condannato per il delitto Dalla Chiesa - luciano55321084 : AVEVA 90 ANNI Morto a Milano il boss Ganci,fedele a Riina:dalla sua macelleria controllava Falcone Era ricoverato… -

