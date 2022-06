Morte di Niccolò Ciatti: il ceceno Bissultanov colpevole di omicidio volontario. Rischia da 15 a 25 anni. Processo anche a Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) - Fu omicidio volontario. Rassoul Bissoultanov è stato condannato dal tribunale provinciale di Girona per aver ucciso con un calcio sferrato volontariamente Niccolò Ciatti. Nei prossimi giorni i giudici decideranno l'entità della pena, compresa tra i 15 e i 25. Assolto, invece, l'altro ragazzo ceceno, Movsar Magomadov, che era con Bissultanov la notte fra l'11 e il 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) - Fu. Rassoul Bissoultanov è stato condannato dal tribunale provinciale di Girona per aver ucciso con un calcio sferrato volontariamente. Nei prossimi giorni i giudici decideranno l'entità della pena, compresa tra i 15 e i 25. Assolto, invece, l'altro ragazzo, Movsar Magomadov, che era conla notte fra l'11 e il 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava. L'articolo proviene da Firenze Post.

Niccolò Ciatti, il ceceno Rassoul Bissoultanov condannato per omicidio volontario: 'Voleva uccidere' La Corte di Girona , in Spagna, ha condannato come colpevole di omicidio volontario il 28enne ceceno, lottatore ed esperto di arti marziali Rassoul Bissoultanov per la morte di Niccolò Ciatti . Era l'agosto del 2017 quando il 22enne toscano, alla sua ultima notte di vacanza con gli amici, veniva colpito con un calcio alla testa da Bissoultanov alla discoteca St Trop ... Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario ... compresa tra i 15 e i 25 anni Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato della morte di Niccolò ... RaiNews La Corte di Girona , in Spagna, ha condannato come colpevole di omicidio volontario il 28enne ceceno, lottatore ed esperto di arti marziali Rassoul Bissoultanov per ladiCiatti . Era l'agosto del 2017 quando il 22enne toscano, alla sua ultima notte di vacanza con gli amici, veniva colpito con un calcio alla testa da Bissoultanov alla discoteca St Trop ...... compresa tra i 15 e i 25 anni Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato delladi... Processo per la morte di Niccolò, attesa per la sentenza