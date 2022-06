Morbo di Alzheimer, farmaco orale sperimentato su topi ha buoni risultati in Usa (Di venerdì 3 giugno 2022) Un trattamento orale sperimentale si e’ dimostrato efficace contro il Morbo di Alzheimer in un modello murino. A scoprirlo, i ricercatori dell’Universita’ di Medicina dell’Universita’ di Yale negli USA che lo raccontano su Science. Il composto si e’ rivelato efficace nel proteggere i neuroni invertendo il danno alle sinapsi cerebrali e non ha causato effetti collaterali. Sono necessari ulteriori sviluppi e test, ma il farmaco potrebbe diventare il primo trattamento per il Morbo di Alzheimer, che attualmente non ha cura. Due dei principali segni distintivi del Morbo di Alzheimer sono l’accumulo di proteine Tau tossiche e la graduale distruzione delle sinapsi, che collegano i neuroni e fungono da base per le attivita’ del cervello. La ricerca ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Un trattamentosperimentale si e’ dimostrato efficace contro ildiin un modello murino. A scoprirlo, i ricercatori dell’Universita’ di Medicina dell’Universita’ di Yale negli USA che lo raccontano su Science. Il composto si e’ rivelato efficace nel proteggere i neuroni invertendo il danno alle sinapsi cerebrali e non ha causato effetti collaterali. Sono necessari ulteriori sviluppi e test, ma ilpotrebbe diventare il primo trattamento per ildi, che attualmente non ha cura. Due dei principali segni distintivi deldisono l’accumulo di proteine Tau tossiche e la graduale distruzione delle sinapsi, che collegano i neuroni e fungono da base per le attivita’ del cervello. La ricerca ha ...

