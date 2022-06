Monti: ''Napoli, Ostigard ? Il Napoli, però, gioca diversamente dal Genoa...'' (Di venerdì 3 giugno 2022) Monti: '' Ostigard si esalta nell’1 contro 1, diversamente dagli schemi del Napoli'' A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianluca Monti della “Gazzetta dello Sport”. Queste le parole del giornalista: “Ostigard mi piace molto, ha una fisicità dirompente e grandi qualità tecniche. Il Napoli, però, gioca diversamente dal Genoa. -afferrm Monti - Ostigard si esalta nell’1 contro 1, diversamente dagli schemi del Napoli. Mi sembra che Giuntoli, come al solito, sia arrivato in anticipo. Può essere non necessariamente il quarto difensore, e completare uno dei ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 giugno 2022): ''si esalta nell’1 contro 1,dagli schemi del'' A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianlucadella “Gazzetta dello Sport”. Queste le parole del giornalista: “mi piace molto, ha una fisicità dirompente e grandi qualità tecniche. Ildal. -afferrmsi esalta nell’1 contro 1,dagli schemi del. Mi sembra che Giuntoli, come al solito, sia arrivato in anticipo. Può essere non necessariamente il quarto difensore, e completare uno dei ...

Advertising

comunichiamo : RT @sicomunicazione: A Monte di #Procida in provincia di #Napoli un uomo è stato arrestato perchè usava le armi per minacciare la #moglie e… - sicomunicazione : A Monte di #Procida in provincia di #Napoli un uomo è stato arrestato perchè usava le armi per minacciare la… - stinco_di_santo : @avelladario92 @GiorgiaMeloni Beh bisogna anche vedere perchè si arriva li, 15 anni di PD perchè abbiamo rischiato… - sscalcionapoli1 : Monti ricorda: “Ancelotti è stato esonerato dal Napoli quando era al settimo posto…” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Monti ricorda: 'Ancelotti è stato esonerato dal Napoli quando era al settimo posto...' -