Monica Giandotti lascia UnoMattina | i commoventi saluti per l’ultima puntata

(Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi è andata in ondadella stagione die la conduttriceci ha tenuto a salutare adeguatamente tutto lo staff e le persone che la seguono da casa. Per lei è stata un’esperienza meravigliosa, che l’ha fatta crescere tanto e le ha dato anche delle soddisfazioni, pur se a livello di ascolti non ci sono stati risultati brillanti. Vediamo, dunque, che cosa ha detto.saluta tutto il pubblico diha salutato lo staff e il pubblico diin occasione deldella stagione. Da lunedì 6 giugno, infatti, cominceràEstate condotto da Maria ...

Da settembre, invece, la versione 'classica' del talk show dovrebbe passare nelle mani di Monica Giandotti (al momento, però, potrebbe succedere di tutto visto il terremoto in corso nella direzione). La giornalista dovrebbe infatti tornare alla conduzione di Agorà, il talk show di informazione del mattino su Rai3.