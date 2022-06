Mondiali di calcio 2022: nessuna chance di ripescaggio per l’Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Quante possibilità ci sono per un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2022? “Zero. Zero percento”. Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, ribadisce che l’Italia non ha nessuna chance di essere ripescata ai Mondiali di Qatar 2022. Il tema, senza fondamento, ciclicamente viene riproposto e ora è tornato d’attualità dopo le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. “Credo che al ct abbiano fatto una domanda apposita”, dice Christillin a Un giorno da pecora su Radiouno. Voci di esclusione vengono accostate all’Ecuador: “Ma in quel caso” che ad oggi è puramente ipotetico “ai Mondiali andrebbe la Colombia”, precisa Christillin facendo riferimento alle norme. In sostanza, l’Italia ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022) Quante possibilità ci sono per undelai? “Zero. Zero percento”. Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, ribadisce chenon hadi essere ripescata aidi Qatar. Il tema, senza fondamento, ciclicamente viene riproposto e ora è tornato d’attualità dopo le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. “Credo che al ct abbiano fatto una domanda apposita”, dice Christillin a Un giorno da pecora su Radiouno. Voci di esclusione vengono accostate all’Ecuador: “Ma in quel caso” che ad oggi è puramente ipotetico “aiandrebbe la Colombia”, precisa Christillin facendo riferimento alle norme. In sostanza,...

