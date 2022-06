Mobilità elettrica - L'India ha "Fame" di batterie (Di venerdì 3 giugno 2022) Nei grandi agglomerati urbani Indiani, capita ormai sempre più spesso di vedere qualche full electric, immediatamente riconoscibile per la targa verde. Alla sorpresa del primo avvistamento segue la perplessità del secondo. Al terzo la domanda sorge spontanea: che il programma governativo per la Mobilità elettrica, giunto alla seconda fase, stia funzionando? Tra ambizioni e ambiguità. Lanciato nel 2015, il Fame (Faster adoption and manufacturing of electric vehicles) passa alla seconda fase nel 2019. Gli obiettivi, spalmati su un triennio, sono soltanto apparentemente chiari, perché gli electric vehicles cui fa riferimento sono da intendersi sia come elettrici puri sia come elettrificati. In particolare, il piano incentiva l'acquisto di 7 mila bus tra Bev e ibridi, un milione di motociclette (in questo caso, elettriche ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 giugno 2022) Nei grandi agglomerati urbanini, capita ormai sempre più spesso di vedere qualche full electric, immediatamente riconoscibile per la targa verde. Alla sorpresa del primo avvistamento segue la perplessità del secondo. Al terzo la domanda sorge spontanea: che il programma governativo per la, giunto alla seconda fase, stia funzionando? Tra ambizioni e ambiguità. Lanciato nel 2015, il(Faster adoption and manufacturing of electric vehicles) passa alla seconda fase nel 2019. Gli obiettivi, spalmati su un triennio, sono soltanto apparentemente chiari, perché gli electric vehicles cui fa riferimento sono da intendersi sia come elettrici puri sia come elettrificati. In particolare, il piano incentiva l'acquisto di 7 mila bus tra Bev e ibridi, un milione di motociclette (in questo caso, elettriche ...

