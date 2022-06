Misterioso incendio al Grand Setun Plaza di Mosca | video

(Di venerdì 3 giugno 2022) Altroin Russia, precisamente a. Almeno venti persone sono ancora intrappolate nei loro uffici a causa di unscoppiato al complesso, a.Secondo l'agenzia statale russa Tass, «fino a 20 persone dovrebbero trovarsi all'interno dell'edificio, al sesto e settimo piano». Sul luogo ci sono al lavoro almeno 180 pompieri.Finora, come ha riferito il Ministero delle Emergenze russo, sono state tratte in salvo oltre 120 persone.Secondo quanto riferito dal comando dei pompieri, «è stato un cortocircuito a provocare l'nell'edificio del business center». Si presume che sia stato causato «dall'errata installazione dei sistemi d'illuminazione della facciata».

Advertising

Damianodanny1 : INCENDIO MISTERIOSO MOSCA EDIFICIO INDUSTRIALE A FUOCO CROLLATO FIAMME ESTESE300 METRI QUADRATI UFFICIALMENTE NON… - MaxRonchi4 : UN ALTRO INCENDIO “MISTERIOSO” A MOSCA: UN EDIFICIO EDIFICIO INDUSTRIALE HA PRESO FUOCO E... - _Basarab : Il caso di Ambra Angiolini e dell'incendio colposo di Stromboli credo sarà il primo processo che si celebrerà in It… -

LeccePrima

... "Ma che ultimo, Bianca! Ne scriverai altri senz'altro!" E ci interroghiamo sul titoloe ... Morte di alberi amati, distrutti da un, morte di amiche chiamate per nome (Rossana ...... svolto i rilievi del caso e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero fornire elementi utili per venire a capo circa le causeCavallino – Misterioso incendio nella notte a Cavallino ai danni di un’ambulanza di proprietà della onlus denominata San Lorenzo con sede a Lizzanello. Le fiamme si sarebbero sprigionate poco prima ...L’incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino sul mezzo appartenente ad una onlus con sede a Lizzanello: sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco ...