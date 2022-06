Miranda Kerr è innamorata di questo shampoo secco che costa meno di 15 euro (Di venerdì 3 giugno 2022) La bellissima modella Miranda Kerr è sempre occupatissima tra shooting, sfilate, serate mondane e viaggi. Con poco tempo a disposizione e continui cambi di look, riesce comunque ad essere sempre impeccabile e in ordine. Il sogno di tutte le ragazze e donne che si dividono tra casa, famiglia, lavoro, esami all’università e vita sociale. Diciamolo, in quante ci organizziamo gli impegni in base al lavaggio dei capelli? A quanto pare il segreto di Miranda Kerr è proprio questo: risparmiare tempo nello shampoo, ma senza mai rinunciare ad avere capelli puliti e in ordine. Come fa? Con uno speciale shampoo secco che la aiuta a posticipare il lavaggio, così da stressare meno la cute e potersi concentrare su outfit, make up e lavoro. La ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) La bellissima modellaè sempre occupatissima tra shooting, sfilate, serate mondane e viaggi. Con poco tempo a disposizione e continui cambi di look, riesce comunque ad essere sempre impeccabile e in ordine. Il sogno di tutte le ragazze e donne che si dividono tra casa, famiglia, lavoro, esami all’università e vita sociale. Diciamolo, in quante ci organizziamo gli impegni in base al lavaggio dei capelli? A quanto pare il segreto diè proprio: risparmiare tempo nello, ma senza mai rinunciare ad avere capelli puliti e in ordine. Come fa? Con uno specialeche la aiuta a posticipare il lavaggio, così da stressarela cute e potersi concentrare su outfit, make up e lavoro. La ...

