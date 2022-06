Milano, la destra, la sinistra e il paradosso della palma (Di venerdì 3 giugno 2022) Potremmo chiamarlo il paradosso della palma. Ricorderete cinque anni fa le levate di scudi da destra contro l’allestimento delle aiuole con palme in piazza Duomo, con qualcuno che parlò addirittura di africanizzazione di Milano. Si trattava evidentemente di una destra immaginaria, che non aveva a cuore quattro valori fondamentali: le palme infatti recano bellezza (meglio alberi che cassonetti della raccolta differenziata), storia (piantarle è una tradizione umbertina), ricchezza (le hanno pagate dei privati) e assimilazione (prendere il meglio da terre lontane per racchiuderlo in una cornice italianissima). Ora il comune di Milano annuncia che le famigerate palme saranno spostate probabilmente in Darsena, venendo sostituite da alberi tuttora ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 giugno 2022) Potremmo chiamarlo il. Ricorderete cinque anni fa le levate di scudi dacontro l’allestimento delle aiuole con palme in piazza Duomo, con qualcuno che parlò addirittura di africanizzazione di. Si trattava evidentemente di unaimmaginaria, che non aveva a cuore quattro valori fondamentali: le palme infatti recano bellezza (meglio alberi che cassonettiraccolta differenziata), storia (piantarle è una tradizione umbertina), ricchezza (le hanno pagate dei privati) e assimilazione (prendere il meglio da terre lontane per racchiuderlo in una cornice italianissima). Ora il comune diannuncia che le famigerate palme saranno spostate probabilmente in Darsena, venendo sostituite da alberi tuttora ...

Advertising

Corradone69 : RT @DanieleMeloni80: Italia, anno 2024. I tank di #Putin arrivano a Lainate. C’è un ape in corso. Esce uno della destra capuozza e fa: “Hai… - DanieleMeloni80 : Italia, anno 2024. I tank di #Putin arrivano a Lainate. C’è un ape in corso. Esce uno della destra capuozza e fa: “… - RetweetPalermo : RT @paolomossetti: Nonostante i suoi spostamenti a destra sulla cultura, Rizzo ha preso a Milano la metà dei voti del Partito Gay. Per ques… - paolomossetti : Nonostante i suoi spostamenti a destra sulla cultura, Rizzo ha preso a Milano la metà dei voti del Partito Gay. Per… - micittastato : Porte nuove che sono vecchie, viali a forma di piazza, svincoli sulla destra... 10 cose che sembrano SENZA SENSO a… -