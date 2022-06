Milan, si complica la pista Asensio: il nodo sull’ingaggio (Di venerdì 3 giugno 2022) Milan, si complica la pista Asensio. Il nodo sull’ingaggio: lo spagnolo chiede 7 milioni l’anno, troppi per i rossoneri Marco Asensio è uno dei nomi che negli ultimi giorni è stato accostato al Milan, ma il suo arrivo è complicato. Come riportato da Tuttosport, lo spagnolo non chiederebbe meno di 7 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse rossonere che preferirebbero spingersi oltre al limite del costo di un singolo ingaggio solo eventualmente per la conferma di Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022), sila. Il: lo spagnolo chiede 7 milioni l’anno, troppi per i rossoneri Marcoè uno dei nomi che negli ultimi giorni è stato accostato al, ma il suo arrivo èto. Come riportato da Tuttosport, lo spagnolo non chiederebbe meno di 7 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse rossonere che preferirebbero spingersi oltre al limite del costo di un singolo ingaggio solo eventualmente per la conferma di Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

