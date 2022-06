Milan, Serginho: “Leao, Theo e Tomori giocatori per aprire un nuovo ciclo” (Di venerdì 3 giugno 2022) Serginho, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro del club: ecco le dichiarazioni del brasiliano Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022), ex calciatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro del club: ecco le dichiarazioni del brasiliano

Advertising

sportli26181512 : Serginho: 'In pochi credevano che il Milan potesse vincere lo scudetto. I rossoneri si sono dimostrati una squadra… - MilanNewsit : Serginho: 'In pochi credevano che il Milan potesse vincere lo scudetto. I rossoneri si sono dimostrati una squadra… - moralesajv87 : RT @MilanNewsit: Serginho: 'Se il Milan vuole aprire un ciclo non può pensare di vendere Leao, Theo e Tomori' - MilanPress_it : Serginho sul Milan: “Se vogliono aprire un ciclo non possono pensare di vendere Leao, Theo e Tomori” - fcin1908it : Serginho: “Titolo al Milan a sorpresa. Lukaku all’Inter? Non sembra positivo, ma…” -