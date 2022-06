Milan Pobega | il ritorno e il rinnovo per confermarsi in rossonero

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro di Tommasosarà al, dopo tre anni di prestiti il classe ’99 è pronto a restare inTommasosarà uno dei giocatori della prossima stagione del. Didal prestito al Torino e alla sua seconda stagione in Serie A dopo quella con lo Spezia, il centrocampista rientra alla base. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport,rinnoverà il contratto e sarà uno dei centrocampisti della rosa a disposizione di Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

