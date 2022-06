Midali | Ruffini | Garau | a Carona scontro a tre | al centro il futuro del territorio legato alla seggiovia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 giugno 2022). Valorizzazione degli impianti di risalita, promozione dele aiuto verso investimenti privati. Questi, in sintesi, i punti principali sui quali si snoda la campagna elettorale a, che il prossimo 12 giugno eleggerà il nuovo consiglio comunale. Il paese dell’alta Valbrembana vede le candidature a sindaco di Paolo(consigliere uscente, con la lista Insieme per), Aldo(lista) e Stefania(lista Partito Gay LGBT+). “Importante sarà trovare un equilibrio tra incentivi per il turismo e le altre esigenze del paese” spiega Paolo, ingegnere 51enne, consigliere uscente, originario di, dove è tornato a vivere stabilmente nell’ultimo ...