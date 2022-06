Michelle Hunziker rivela i nomi che avrebbe scelto se avesse avuto figli maschi  

(Di venerdì 3 giugno 2022) Spesso i vip si divertono molto a rispondere alle domande che ricevono sui social e ancora una volta èa rispondere a una follower che davvero molto curiosa le chiede qualisetre. La scelta deiincontra sempre la curiosità di molte persone eha un attimo di imbarazzo. Lei desiderava tanto avere unetto,tentato ancora e magari ancora fino al tanto sognato principino, poi però è finito anche il matrimonio con Tomaso Trussardi. Felicissima di essere mamma di tre meravigliosee femmine ammette però l’imbarazzo, perché non si è mai ...

Advertising

DonnaGlamour : Michelle Hunziker travolta dalla passione con Giovanni Angiolini: c’è una novità sulla relazione - dailynews_24 : Michelle Hunziker, storia seria con Giovanni Angiolini: presentazioni importanti - zazoomblog : Michelle Hunziker storia seria con Giovanni Angiolini: presentazioni importanti - #Michelle #Hunziker #storia… - 361_magazine : Michelle, prime presentazioni per Angiolini - zazoomblog : Michelle Hunziker piacevole sorpresa: i fan a bocca aperta – FOTO - #Michelle #Hunziker #piacevole -

Il rapporto trae Giovanni Angiolini sembra aver avuto una svolta decisiva: una novità importante tra i due. Sembrano esserci novità trae Giovanni Angiolini . I due non sono ...Leggi anche >, con Giovanni Angiolini è sempre più amore: paparazzati a pranzo a Milano Attualmente sono in corso i lavori per sistemare i locali ma tutto, secondo gli aggiornamenti ...Anche se di recente si è parlato spesso della fine del loro flirt, tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra esserci una bellissima storia ...Il rapporto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra aver avuto una svolta decisiva: una novità importante tra i due.