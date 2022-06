“Mi ha tradita e l’ho scoperto da un dettaglio”: così una donna ha capito tutto (Di venerdì 3 giugno 2022) Una donna ha scoperto il tradimento del fidanzato dopo aver notato un suo comportamento online su Instagram. Ecco come lei ha capito tutto È bastato un semplice dettaglio, qualcosa che tutti fanno quotidianamente sui social network senza prestargli troppa importanza. Ma in questo caso si è rivelato determinante per scoprire un tradimento. Lo ha raccontato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 giugno 2022) Unahail tradimento del fidanzato dopo aver notato un suo comportamento online su Instagram. Ecco come lei haÈ bastato un semplice, qualcosa che tutti fanno quotidianamente sui social network senza prestargli troppa importanza. Ma in questo caso si è rivelato determinante per scoprire un tradimento. Lo ha raccontato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Non_ho_unnome : @ConcettaAssunta @layess_11 @i91tvml Sai cosa mi da fastidio? Sia il tuo commento che quello della foto, è vero? È… - MartyCippy : @_RoteFuchs Che poi ho letto commenti aberranti della serie 'L'ha tradita perché è vecchia' ?????????? - juvssl : @angexzanetti per ora l’unica cosa vera è che l’ha tradita almeno da quello che ho letto - lindahogws : meglio, ieri poi per cause di forza maggiore abbiamo avuto una conv su whatsapp e gliel’ho detto e me l’ha messo pe… - fumerstark : i tipi che abitano al piano di sotto hanno passato la notte a ?? ed ora li sento ridere e scherzare, sono contenta p… -