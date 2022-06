Meteo Weekend, che caos: dal caldo record alla grandine | tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 3 giugno 2022) Le previsioni Meteo da questo Weekend in poi non lasciano di certo presagire il meglio. Il caldo torrido dell’anticiclone africano si scontrerà con l’aria fresca in quota dando vita a problemi non indifferenti caldo, e che caldo, quello in arrivo in questa prima settimana di giugno. D’altronde già nelle ultime settimane di maggio le temperature erano state anomale, con picchi di caldo causati dall’anticiclone africano Hannibal a cui sono seguiti forti rovesci su tutta la penisola. E’ stato poi il turno dell’anticiclone Scipione, che raggiungerà la sua massima potenza proprio questo fine settimana. Un fenomeno che se sarà prevalente al Sud al Nord, invece, si scontrerà con le correnti fresche atlantiche dando vita a fenomeni tutt’altro che ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 giugno 2022) Le previsionida questoin poi non lasciano di certo presagire il meglio. Iltorrido dell’anticiclone africano si scontrerà con l’aria fresca in quota dando vita a problemi non indifferenti, e chein arrivo in questa prima settimana di giugno. D’altronde già nelle ultime settimane di maggio le temperature erano state anomale, con picchi dicausati dall’anticiclone africano Hannibal a cui sono seguiti forti rovesci su tutta la penisola. E’ stato poi il turno dell’anticiclone Scipione, che raggiungerà la sua massima potenza proprio questo fine settimana. Un fenomeno che se sarà prevalente al Sud al Nord, invece, si scontrerà con le correnti fresche atlantiche dando vita a fenomeni tutt’altro che ...

