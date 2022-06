Mercato Milan – Renato Sanches vicino: si lavora sull’ingaggio / News (Di venerdì 3 giugno 2022) Le ultime di Mercato sul Milan. Renato Sanches si avvicina a grandi passi: il portoghese sta abbassando le sue richieste. Il punto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Le ultime disulsi avvicina a grandi passi: il portoghese sta abbassando le sue richieste. Il punto

Advertising

AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - Gazzetta_it : Nuovo #Milan, avanti con Maldini. E ora mercato: ecco tutti i nomi - sportli26181512 : Botman 'chiama' il Milan: l'olandese resta in pole per la difesa. Monitorato Bremer: Dopo l'ufficialità del passagg… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #RenatoSanches vicino: si lavora sull’ingaggio / News #ACMilan #SempreMilan -