Mercato Milan – Enzo Fernandez è l’alternativa a Renato Sanches (Di venerdì 3 giugno 2022) Oltre al nome di Renato Sanches, per il prossimo Mercato il Milan ha in mente anche Enzo Fernandez del River Plate. E' lui l'alternativa al portoghese. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Oltre al nome di, per il prossimoilha in mente anchedel River Plate. E' lui l'alternativa al portoghese.

Advertising

AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - ariolsz : RT @lorenzoziglio: @SimoNoveOtto e @frabosco23 preoccupati per il mercato del Milan. - SimoNoveOtto : RT @lorenzoziglio: @SimoNoveOtto e @frabosco23 preoccupati per il mercato del Milan. -