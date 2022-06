Mercato Lazio, idea Zielinski e spunta il nuovo vice Immobile (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo dopo il rinnovo di Sarri. I biancocelesti potrebbero tentare l’assalto a una nuova mezz’ala e a un vice Immobile per completare il reparto offensivo Sarri punterà l’indice su una nuova mezz’ala e un nuovo centravanti che possa recitare la parte di vice Immobile con garanzie, personalità ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildellapotrebbe entrare nel vivo dopo il rinnovo di Sarri. I biancocelesti potrebbero tentare l’assalto a una nuova mezz’ala e a unper completare il reparto offensivo Sarri punterà l’indice su una nuova mezz’ala e uncentravanti che possa recitare la parte dicon garanzie, personalità ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - zazoomblog : Salomone: “Luis Alberto via dalla Lazio Zielinski da Sarri. Che occasione di mercato” - #Salomone: #“Luis #Alberto… - infoitsport : Salomone: “Luis Alberto via dalla Lazio, Zielinski da Sarri. Che occasione di mercato” - News24_it : Lazio, il primo passo è fatto. Dopo il rinnovo di contratto di Sarri, via al (vero) mercato - TUTTO mercato WEB - CalcioOggi : Lazio, il primo passo è fatto. Dopo il rinnovo di contratto di Sarri, via al (vero) mercato - TUTTO mercato WEB -