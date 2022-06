Mercato – La Roma pensa alla cessione di Zaniolo: all’Inter il 15% della vendita (Di venerdì 3 giugno 2022) Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma Possibili risvolti positivi per il Mercato dell’Inter grazie… alla Roma. Il club giallorosso potrebbe decidere di cedere Nicolò Zaniolo che tanto piace sia a Juventus sia al Milan. In tutto questo che c’entra l’Inter? Ebbene, il club nerazzurro al momento della cessione del giocatore ai giallorossi, nell’affare che ha portato a Milano Radja Nainggolan, ha fatto inserire una clausola del 15% sulla futura rivendita. Il club giallorosso per privarsi del giocatore classe ’99 chiede 60 milioni di euro: se sarà questa la cifra della cessione al club nerazzurro spetteranno 9 milioni di euro. (fonte: Sky Sport) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Nicolòpuò lasciare laPossibili risvolti positivi per ildell’Inter grazie…. Il club giallorosso potrebbe decidere di cedere Nicolòche tanto piace sia a Juventus sia al Milan. In tutto questo che c’entra l’Inter? Ebbene, il club nerazzurro al momentodel giocatore ai giallorossi, nell’affare che ha portato a Milano Radja Nainggolan, ha fatto inserire una clausola del 15% sulla futura ri. Il club giallorosso per privarsi del giocatore classe ’99 chiede 60 milioni di euro: se sarà questa la cifraal club nerazzurro spetteranno 9 milioni di euro. (fonte: Sky Sport) L'articolo proviene da intermagazine.

