Meghan rovina il Giubileo di Platino? Rumors, il piano perfetto contro la Regina Elisabetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca veramente poco all'evento più atteso dell'anno del Regno Unito. Tre giorni e la Regina Elisabetta festeggerà i suoi 70 anni di regno, un traguardo che nessuno mai prima d'ora aveva raggiunto. Anche se tutti gli occhi dovrebbero essere puntati su di lei, in molti stanno aspettando anche l'arrivo delle 'pecore nere' a corte: il principe Harry e Meghan Markle. Dopo la rinuncia allo status di reali e l'esplosiva intervista televisiva con Oprah Winfrey, a palazzo aleggia il timore che la loro presenza, specie quella dell'attrice americana Markle, possa oscurare la festa del Giubileo di Platino. Sulla loro presenza ai vari eventi c'è un grande punto di domanda. I due sono in arrivo dalla California assieme ai loro due figli Archie e Lillibet. Secondo alcune indiscrezioni, per ridurre le loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca veramente poco all'evento più atteso dell'anno del Regno Unito. Tre giorni e lafesteggerà i suoi 70 anni di regno, un traguardo che nessuno mai prima d'ora aveva raggiunto. Anche se tutti gli occhi dovrebbero essere puntati su di lei, in molti stanno aspettando anche l'arrivo delle 'pecore nere' a corte: il principe Harry eMarkle. Dopo la rinuncia allo status di reali e l'esplosiva intervista televisiva con Oprah Winfrey, a palazzo aleggia il timore che la loro presenza, specie quella dell'attrice americana Markle, possa oscurare la festa deldi. Sulla loro presenza ai vari eventi c'è un grande punto di domanda. I due sono in arrivo dalla California assieme ai loro due figli Archie e Lillibet. Secondo alcune indiscrezioni, per ridurre le loro ...

Advertising

Milva201 : @edgeofbieber_ Ma il comportamento di Meghan con le sue interviste ' verità ' in America , sono la rovina della fam… - ClaudiaGiunti : @TrueLoveDany @angeledevill Infatti non vive di quello non durano in eterno i soldi della mamma! Adesso scrive fal… -