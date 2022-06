Media, Lavrov a Belgrado 6 e 7 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov sarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono i Media a Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministro degli esteri russo Serghieisarà in visita in Serbia il 6 e 7. A darne notizia sono i, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, #Lavrov commenta il piano di pace Italia: 'Nessuno ci ha dato nulla, lo conosciamo solo dai media'. - metaanto : RT @liliaragnar: Io finchè non sento #Lavrov dire che Putin ha il cancro e deve essere operato non credo a nessuno dei media,italici o amer… - danuris1 : RT @Lantidiplomatic: Russia sempre più terribilmente isolata dalla 'comunità internazionale' Nella foto Lavrov in visita oggi in Arabia Sa… - Giovann08571078 : Della serie soli???????? Russia sempre più terribilmente isolata dalla 'comunità internazionale' Nella foto Lavrov in… - adrianobusolin : RT @liliaragnar: Io finchè non sento #Lavrov dire che Putin ha il cancro e deve essere operato non credo a nessuno dei media,italici o amer… -

Media, Lavrov a Belgrado 6 e 7 giugno Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov sarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono i media a Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Lavrov avrà colloqui con il ... Putin avrebbe un tumore al pancreas ... meccanismo che ha indotto molti media a scrivere che ci sia in corso un tentativo disperato di ... Nel frattempo il ministro degli Esteri Lavrov, intervistato dalla Tv francese Tfl ha detto con ... Agenzia ANSA Media, Lavrov a Belgrado 6 e 7 giugno Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov sarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono i media a Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharo ... Non appare più sicura la visita di Lavrov a Belgrado La visita del Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Belgrado, che fino ad oggi era sembrata sicura, è invece ora molto dubbia. Parlando per “TV Pink” da Bratislava, dove sta partecipando al Fo ... Il ministro degli esteri russo Serghieisarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono ia Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.avrà colloqui con il ...... meccanismo che ha indotto moltia scrivere che ci sia in corso un tentativo disperato di ... Nel frattempo il ministro degli Esteri, intervistato dalla Tv francese Tfl ha detto con ... Media, Lavrov a Belgrado 6 e 7 giugno - Ultima Ora Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov sarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono i media a Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharo ...La visita del Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Belgrado, che fino ad oggi era sembrata sicura, è invece ora molto dubbia. Parlando per “TV Pink” da Bratislava, dove sta partecipando al Fo ...