Media, difendere la libertà e il pluralismo: bando Ue da 4,1 milioni di euro (Di venerdì 3 giugno 2022) La Commissione europea lancia un bando da 4,1 milioni di euro per monitorare e difendere la libertà e il pluralismo dei Media, finanziato dal programma europa creativa. Lo comunica l'esecutivo europeo in una nota. Del finanziamento previsto, "1 milione di euro sarà destinato a rafforzare ulteriormente la posizione dei consigli dei Media e a creare degli standard giornalistici"; mentre 3,1 milioni di euro serviranno a proseguire, anche dopo il 2023, l'iniziativa dello strumento di "reazione rapida" per proteggere i giornalisti a rischio. "Dal 2020, questo meccanismo ha fornito assistenza, supporto legale e protezione ai giornalisti minacciati.

