Maxima d’Olanda | una regina…con la testa tra le nuvole

(Di venerdì 3 giugno 2022) Coraggiosa e determinata,d’Olanda si è lanciata con il paracadute in occasione di una visita ufficiale a una scuola militare. Intanto i sudditi applaudono a questa donna che non si tira mai indietro (foto: Getty) Ci sono state regine che hanno cucinato in pubblico, che sono andate in barca a vela, che hanno giocato a tennis e tirato con l’arco. Sovrane che si sono buttate con il paracadute, però, no. Fino a questa settimana. Quandod’Olanda, senza alcuna paura, ha deciso di sfidare se stessa lanciandosi da un aeroplano nei cieli di Breda.

Máxima d'Olanda sfoggia un gran sorriso prima e dopo il suo primo lancio in paracadute. Il primo è un sorriso nervoso, il secondo liberatorio. La regina, 51 anni, moglie da venti anni (quest'anno) di ... Máxima d'Olanda in tuta (vera) da paracadutista si lancia in volo Una regina che si butta dal paracadute non s'era ancora mai vista. Máxima d'Olanda lo ha fatto. In visita a Breda, alla scuola ... Dopo la visita alla Scuola di difesa di Breda, la Regina ha provato l'ebrezza del primo salto. Tesa durante il volo si libera in un sorriso una volta arrivata a terra ...