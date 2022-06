Maturità, dalla presentazione dei candidati alla comunicazione degli esiti: date e adempimenti nella NOTA ministeriale (Di venerdì 3 giugno 2022) Dal 22 giugno prendono avvio le prove scritte degli esami di Maturità. Il primo giorno i maturandi si cimenteranno con la prima prova di italiano, il 23 giugno sarà la volta della seconda prova. Le scuole seguono dal 7 sono tenute a svolgere una serie di adempimenti per il regolare svolgimento degli esami. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Dal 22 giugno prendono avvio le prove scritteesami di. Il primo giorno i maturandi si cimenteranno con la prima prova di italiano, il 23 giugno sarà la volta della seconda prova. Le scuole seguono dal 7 sono tenute a svolgere una serie diper il regolare svolgimentoesami. L'articolo .

Advertising

ginllemon : La prima cosa che farò appena uscito dalla maturità sarà andare a sgolarmi 2 litri di gin lemon - lelleleo_ : davvero più penso a quello che ha scritto più mi viene da piangere è davvero di una maturità e genuinità pazzesca,… - st4mpante : Cose che mi hanno stressato in ordine dalla più stressante alla meno stressante: 1. Trovare la mia hair care routi… - alotofbazinga : ogni mia estate di studio dalla maturità fino ad ora sono accompagnata da una vaschetta di gelato al melone alla settimana - syIvieharris : @renduvaI Purtroppo sì, partiamo dal presupposto che fino a una certa età per sfortuna non si è in grado di disting… -