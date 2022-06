Martina Trevisan, l'Italia a Parigi ha trovato una stella (Di venerdì 3 giugno 2022) Martina Trevisan, l'Italia ha trovato una stella che può arrivare lontano, magari nelle top ten mondiali, inseguendo i nostri miti Schiavone, Pennetta, Errani, Vinci. In semifinale al Roland Garros - ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022), l'haunache può arrivare lontano, magari nelle top ten mondiali, inseguendo i nostri miti Schiavone, Pennetta, Errani, Vinci. In semifinale al Roland Garros - ...

Advertising

Eurosport_IT : Martina #Trevisan esce col sorriso dal Philippe Chatrier di Parigi, consapevole del suo percorso, della sua crescit… - Eurosport_IT : “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molt… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam | #RolandGarros h… - canshitrainbows : RT @dailydrama2022: 02 Giugno 2022 Per La Stampa le tenniste Giorgi e Trevisan sono 'Martina la bruna e Camila la bionda' Le veline? http… -