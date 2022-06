Marina di Ragusa, divieto uso acqua potabile: cittadini stanchi (Di venerdì 3 giugno 2022) Anche se preannunciata dall’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida nel tardo pomeriggio del 31 maggio, l’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua potabile nelle zone rivierasche di Marina di Ragusa, da Santa Barbara fino a via Pescara, ordinanza arrivata poi nel pomeriggio del 1° giugno intoro alle 18, ha lasciato sbigottiti i cittadini che si apprestavano a trascorrere serenamente questo primo vero e proprio inizio della stagione estiva, complici anche le magnifiche condizioni atmosferiche. Ricordiamo che il divieto di uso dell’acqua potabile a Marina era stato preannunciato ed inserito dall’assessore ai lavori pubblici Giuffrida in una dichiarazione complessiva sullo stato idrico dell’intera città in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022) Anche se preannunciata dall’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida nel tardo pomeriggio del 31 maggio, l’ordinanza per ildi utilizzo dell’nelle zone rivierasche didi, da Santa Barbara fino a via Pescara, ordinanza arrivata poi nel pomeriggio del 1° giugno intoro alle 18, ha lasciato sbigottiti iche si apprestavano a trascorrere serenamente questo primo vero e proprio inizio della stagione estiva, complici anche le magnifiche condizioni atmosferiche. Ricordiamo che ildi uso dell’era stato preannunciato ed inserito dall’assessore ai lavori pubblici Giuffrida in una dichiarazione complessiva sullo stato idrico dell’intera città in ...

