Marina di Ragusa | cantiere ancora aperto al lungomare

Marina di Ragusa – "Non è stato possibile chiudere il cantiere dei lavori del lungomare Doria entro il 31 maggio, come promesso, e per questo mi scuso con titolari di strutture e residenti. C'è stato un ritardo nella consegna di una parte di materiali (in questo momento storico accade di frequente) e sarà quindi necessario qualche altro giorno di lavoro. L'area di cantiere è stata comunque ridotta per consentire un più comodo passaggio.La scelta di dividere in due tranche un intervento di durata complessiva di quasi un anno è stata dettata dalla necessità di preservare i periodi di maggiore affluenza: iniziare ad ottobre avrebbe di certo compromesso la prossima stagione estiva. Realizzare opere pubbliche; tradurre dall'idea, alla carta, al cantiere quegli interventi strutturali ...

