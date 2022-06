Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni in vacanza: quanto costa l’hotel di lusso (Di venerdì 3 giugno 2022) La mamma di Chiara Ferragni è in vacanza con le amiche a Santorini: indovinate quanto costa una notte nel magnifico hotel che ha scelto! Le roventi temperature di questi giorni spingono sempre di più verso il mare e tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ultimi non sono pochi gli italiani che si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladiè incon le amiche a Santorini: indovinateuna notte nel magnifico hotel che ha scelto! Le roventi temperature di questi giorni spingono sempre di più verso il mare e tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ultimi non sono pochi gli italiani che si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Marilenapas : RT @fanpage: Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, è in vacanza in Grecia con le amiche. In splendida forma e sorridente si gode i… - fanpage : Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, è in vacanza in Grecia con le amiche. In splendida forma e sorrident… - GGiorgia1965 : RT @RedRonnie: Crozza mi imita su UFO, Pier Giorgio Caria, Marina Tonini, cure alternative... 20.5.22 Per un errore di registrazione, sono… - PurpleVivix : Raga. Ho fatto un edit. È tipo un crossover musicale che ci sta troppo bene a parer mio??. C'entra la cantante Marin… - antoxnellaqx : Ma Laura è uguale alla madre delle Ferragni Marina di Guardo #uominiedonne -