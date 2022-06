“Maria De Filippi ha deciso” UeD | la bomba su Gemma Galgani È successo dopo l’ultima scelta

(Di venerdì 3 giugno 2022)De, la decisione su. Il settimanale Nuovo ha dedicato al dating show di Uomini e Donne e alla storica dama del programma un articolo di approfondimento. Luce dei riflettori che sembra essersi abbassata su, sempre al centro della scena per le turbolente questioni di cuore. Cosa sta succedendo?De, i dettagli sulla decisione resi noti sul magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. In base a quanto raccolto nei corridoi di UeD pare che un retroscena abbia spinto la padrona di casa a una sorta di “rottamazione”, come cita l’articolo: “A spingereverso la rottamazione dellasarebbe stata l’ennesima ...

Advertising

micricosmo : RT @bisbilapolemica: l’anno prossimo lo studio di amici sarà tappezzato da queste foto perché maria de filippi ha avuto la riunione dei suo… - icemastromatteo : RT @Zerovirgola2: Non sbaglia chi dice 'com'è possibile che Cappellini sia a capo dell’area politica di @repubblica ?'. Cappellini, mediocr… - bisbilapolemica : l’anno prossimo lo studio di amici sarà tappezzato da queste foto perché maria de filippi ha avuto la riunione dei… - bisbilapolemica : sul comodino di maria de filippi: - dovreiessereas4 : RT @nanak0robiyaoki: ma li ricordavo diversi massimo ranieri e maria de filippi -

Un dettaglio che non è piaciuto ai fans del programma condotto daDeche non hanno perso tempo per ricordare il piccolo errore alla tronista di Ferrara. 'Sarebbe bello che anche tu ...Come sono i loro rapporti oggi Intervistati separatamente dal Magazine del programma diDehanno vuotato il sacco. Ida è stata meno logorroica di Riccardo e ha ammesso di aver preso ...E proprio a tal proposito il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha rivelato che girerebbero insistenti voci di corridoio sul fatto che la padrona di casa del dating show pare sia pronta a ...Sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, la redazione ha svelato alcuni retroscena sui casting e la scaletta dello storico dating show di Maria de Filippi.