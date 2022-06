Marchetti: "Napoli - Koulibaly, il discorso è complesso. E sullo scambio Luis Alberto-Zielinski...'' (Di venerdì 3 giugno 2022) Marchetti: ''Fondi americani sul Napoli? Un conto è dire di essere interessati ed un altro è mettere i soldi sul tavolo'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista. Queste le sue parole: “Ostigard? Il Napoli lo ha individuato per fare un investimento non da capogiro.- afferma Marchetti - Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine. Koulibaly? Possiamo fare una fotografia di ciò che succede adesso, ma non di quello che accadrà. Il discorso è tanto semplice quanto complesso: il contratto è in scadenza, il giocatore è ambito e il Napoli non vuole deprezzarlo. -prosegue Marchetti - ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 giugno 2022): ''Fondi americani sul? Un conto è dire di essere interessati ed un altro è mettere i soldi sul tavolo'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista. Queste le sue parole: “Ostigard? Illo ha individuato per fare un investimento non da capogiro.- afferma- Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine.? Possiamo fare una fotografia di ciò che succede adesso, ma non di quello che accadrà. Ilè tanto semplice quanto: il contratto è in scadenza, il giocatore è ambito e ilnon vuole deprezzarlo. -prosegue- ...

