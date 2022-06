Mara Venier racconta la sua giornata lunghissima mentre fa la manicure (Di venerdì 3 giugno 2022) “E’ cominciata la mia giornata lunghissima e finirà stasera dal mio amico Fiorello a Ostia e non vedo l’ora” spiega Mara Venier su Instagram. La sua giornata è iniziata con la manicure, presenta le estetiste che si prendono cura di lei e poi ricorda che domenica prossima ci sarà l’ultima puntata di Domenica In, un po’ più breve del solito. E’ felice e malinconica allo stesso tempo Mara Venier. Anche oggi ha una giornata ricca di impegni, negli ultimi giorni l’abbiamo vista in giro nei vari programmi Rai e inoltre venerdì scorso la sua Domenica In in prime time, una gran festa con altre grandi soddisfazioni. C’è un po’ di malinconia per Mara Venier, è sempre così quando finisce qualcosa di importante e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) “E’ cominciata la miae finirà stasera dal mio amico Fiorello a Ostia e non vedo l’ora” spiegasu Instagram. La suaè iniziata con la, presenta le estetiste che si prendono cura di lei e poi ricorda che domenica prossima ci sarà l’ultima puntata di Domenica In, un po’ più breve del solito. E’ felice e malinconica allo stesso tempo. Anche oggi ha unaricca di impegni, negli ultimi giorni l’abbiamo vista in giro nei vari programmi Rai e inoltre venerdì scorso la sua Domenica In in prime time, una gran festa con altre grandi soddisfazioni. C’è un po’ di malinconia per, è sempre così quando finisce qualcosa di importante e ...

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - infoitcultura : Mara Venier, l'addio lascia i fan in lacrime, qualcosa era nell'aria - infoitcultura : Domenica In 5 giugno: ospiti, anticipazioni e cosa cambia nell'ultima puntata dello show di Mara Venier - infoitcultura : Alberto Matano sposa il compagno di sempre: l’amica Mara Venier celebrerà il matrimonio - qn_lanazione : Alberto Matano sposa il compagno di sempre: l’amica Mara Venier celebrerà il matrimonio -