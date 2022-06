Manifatturiero alla sfida green , una potenzialità ma con pochi investimenti (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Italia può giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica: la sua industria e le tecnologie sono all’avanguardia in Europa e nel mondo. E il Manifatturiero sta spingendo l’export di queste tecnologie. Ma qualcosa sta rallentando questo primato: Pnrr e Piani Europei mettono sul tavolo risorse per investire: Ecco come dall’analisi di Prometeia-Intesa Sanpaolo Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Italia può giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica: la sua industria e le tecnologie sono all’avanguardia in Europa e nel mondo. E ilsta spingendo l’export di queste tecnologie. Ma qualcosa sta rallentando questo primato: Pnrr e Piani Europei mettono sul tavolo risorse per investire: Ecco come dall’analisi di Prometeia-Intesa Sanpaolo

Advertising

Giulicat1512 : RT @AdolfoSalsi: @MEcosocialista @Quirinale A buon ragionamento geopolitico agli USA e UK, ma probabilmente non sarebbe piaciuto tanto nean… - AdolfoSalsi : @MEcosocialista @Quirinale A buon ragionamento geopolitico agli USA e UK, ma probabilmente non sarebbe piaciuto tan… - Dr_tumblah : Gli investitori attendono i dati relativi al settore manifatturiero, ai posti di lavoro e alla spesa per l'edilizia… - leimbruttite : Buona parte del gap di crescita della produttività è ascrivibile alla componente dei servizi di base e a quello del… - Confucio_ : @emanuelefelice2 se si guarda alla produttività delle aziende italiane sopra i 50 dipendenti specie nel manifatturi… -

Manifatturiero alla sfida green , una potenzialità ma con pochi investimenti L'Eco di Bergamo USA, ISM non manifatturiero maggio cala a 55,9 punti Nel mese di maggio 2022, l'ISM non manifatturiero si è portato a 55,9 punti dai 57,1 punti del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per un calo a 56,4 punti. Questa è ... Manifatturiero alla sfida green , una potenzialità ma con pochi investimenti L’Italia può giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica: la sua industria e le tecnologie sono all’avanguardia in Europa e nel mondo. E il manifatturiero sta spingendo l’export di q ... Nel mese di maggio 2022, l'ISM non manifatturiero si è portato a 55,9 punti dai 57,1 punti del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per un calo a 56,4 punti. Questa è ...L’Italia può giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica: la sua industria e le tecnologie sono all’avanguardia in Europa e nel mondo. E il manifatturiero sta spingendo l’export di q ...