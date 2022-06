Manchester United | trovato il sostituto di Pogba? È un pupillo di Ten Hag

(Di venerdì 3 giugno 2022) che lo ha allenato all’Ajax Come riferito da talkSPORT, ilha accelerato i contatti per Frenkie de Jong dal Barcellona. Il centrocampista è il primo obiettivo di Ten Hag, che lo ha allenato all’Ajax. Scelto quindi ildi Paul, che dopo l’addio a zero dai Red Devils è ad un passo dal ritorno alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ex Arsenal eè stato indicato da Simone Inzaghi come profilo ideale in qualità di alternativa ad Hakan Calhanoglu. L'armeno, infatti, può offrire qualità e quantità al 3 - 5 - 2 ...1 Valutazioni in corso in casa, dopo che Marco Asensio è stato offerto dal proprio agente, Jorge Mendes. Il classe 1996, In scadenza con il Real Madrid nel 2023, con ogni probabilità lascerà i Blancos nel corso ...Mi hanno fatto sentire il loro calore da subito. La cosa più importante per me è provare a vincere qualche coppa. Il Manchester United tornerà dove gli spetta. Non so quanto ci metterà, ma ci credo".Cristiano Ronaldo, tramite un messaggio sui canali ufficiali del Manchester United, ha chiarito quale sarà il suo futuro.