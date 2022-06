Manchester City | De Bruyne accoglie Haaland | “Bello avere una punta da almeno 25 gol”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) Kevin De, centrocampista del, è stato intervistato dal ritiro della Nazionale belga per parlare dell’approdo ai Citizens di Erling Braut. Di seguito le sue parole: “È un grande attaccante, il suo trasferimento ci aiuterà a crescere come squadra. Si aspettano tutti molto da lui, un numero nove è sempre stato cercato e penso saràcon noi un attaccante in grado di segnare25 gol in una stagione”. Ha poi concluso: “Forse potrei fare addirittura più assist. Però la mia creatività è casuale, mentre altre cose sono rimaste costanti nel mio calcio. I numeri fanno parte del gioco ma non raccontano mai l’intera storia”. SportFace.