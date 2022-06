Malessere per la regina Elisabetta, salta la messa a St. Paul: come sta (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo giorno di celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, che questa mattina però ha dovuto saltare la... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo giorno di celebrazioni per il Giubileo di Platino della, che questa mattina però ha dovutore la...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - Adnkronos : Malessere per la #reginaElisabetta, domani non sarà a messa del Giubileo di platino. #ultimora - pvsassone : RT @DarkLadyMouse: Non mi preoccuperei troppo per il lieve malessere manifestato dalla Regina Elisabetta, ci sono buone probabilità che sot… - stoabestemmia : RT @Saracat58: Il caldo può causare malessere anche nel gatto; un rimedio per farlo stare meglio è passare un panno inumidito o dell'acqua… -