Malessere per la Regina Elisabetta, il ritiro dal Giubileo riaccende le preoccupazioni per la sua salute (Di venerdì 3 giugno 2022) Settant’anni di Regno: in questi giorni la Gran Bretagna e il mondo intero stanno celebrando il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La Monarca è salita al trono a febbraio del 1952, in seguito alla morte del padre re Giorgio V. L’incoronazione è avvenuta l’anno successivo, ovvero il 2 giugno del 1953. Giornate importanti con un programma fitto di appuntamenti che hanno preso il via con la parata in onore dei festeggiamenti del suo compleanno (che per tradizione viene celebrato il giorno dell’incoronazione). Momenti molto attesi anche dopo l’anno difficile vissuto dalla Regina, che negli ultimi mesi ha dovuto rinunciare a partecipare a più di un evento a causa della sua salute. E adesso Buckingham Palace ha dato la notizia che la Regina Elisabetta si ritira dal ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Settant’anni di Regno: in questi giorni la Gran Bretagna e il mondo intero stanno celebrando ildi Platino della. La Monarca è salita al trono a febbraio del 1952, in seguito alla morte del padre re Giorgio V. L’incoronazione è avvenuta l’anno successivo, ovvero il 2 giugno del 1953. Giornate importanti con un programma fitto di appuntamenti che hanno preso il via con la parata in onore dei festeggiamenti del suo compleanno (che per tradizione viene celebrato il giorno dell’incoronazione). Momenti molto attesi anche dopo l’anno difficile vissuto dalla, che negli ultimi mesi ha dovuto rinunciare a partecipare a più di un evento a causa della sua. E adesso Buckingham Palace ha dato la notizia che lasi ritira dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - Adnkronos : Malessere per la #reginaElisabetta, domani non sarà a messa del Giubileo di platino. #ultimora - TheQuee05084390 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - infoitcultura : Malessere per la Regina Elisabetta II, oggi non parteciperà alla messa a St. Paul -