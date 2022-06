Madonna della Pace a Giugliano | stabilito l’ordine dei voli | domani l’intronizzazione

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 3 giugno 2022). Si sono tenute ieri, 2 giugno, le prove del Volo dell’Angelo in piazza Annunziata con le cinque bambine scelte per intonare canti e rivolgere preghiere alla. Come da tradizione, le prove si svolgono di giovedì nella settimana che precede l’ottava. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.