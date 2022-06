(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Ci sarannole amministrative. Abbiamo percorso un importante tratto in questo nuovo corso, ora dobbiamo completarlo. Vedrete, dovete avere un po' di pazienza....". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, arrivando a Todi per un appuntamento elettorale accolto da applausi e da un bagno di folla.

Advertising

Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Il presidente del M5s Giuseppe Conte risponde in diretta alle domande del direttore Luigi Contu e del… - Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Il presidente M5s Giuseppe Conte all'ANSA. Il conflitto in Ucraina giunge ai 100 giorni di guerra: 'Da… - Agenzia_Ansa : UCRAINA |'Dopo tre invii di armi ora è il momento del dialogo. La nostra posizione è chiara, l'Italia deve concentr… - MarySpes : RT @laperlaneranera: I Responsabili della nostra Deriva Costituzionale, coloro che hanno Fiduciato Conte 1-2, e Draghi, anche Astenendosi o… - TV7Benevento : **M5S: Conte, 'molte novità interne dopo voto, completiamo cambiamento'** - -

Il Sole 24 ORE

...stata la volta del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Nessun bagno di folla per l'ex presidente del Consiglio, anzi anche qualche fischio, e nessun candidato sindaco espressione del...Lo ha detto il leader delGiuseppeoggi a Viterbo al teatro San Leonardo di via Cavour a sostegno della candidata sindaca Alessandra Troncarelli e del capolista del Movimento 5 stelle ... Conte tra Di Maio e Grillo, le divisioni M5s rendono concreta l’ipotesi nuovo partito Queste le parole di Conte. Il presidente pentastellato ha anche parlato del ... L’importante – che sia Pd, del M5S o espressione della società civile – è che ci sia un programma alla base, un serio ...“Appoggiamo la candidata Pd Alessandra Troncarelli perché condividiamo un progetto concreto, utile per i viterbesi non per la classe politica”. Il primo endorsement di Giuseppe Conte, presidente del M ...