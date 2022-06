L'Umberto I accoglie il taekwondo, Cito “In prima linea per i bambini” (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel weekend del Grand Prix di Roma, il Demonstration Team della World taekwondo fa tappa al Policlinico Umberto I per un'esibizione dedicata ai bambini della pediatria. La prestigiosa squadra acrobatica ormai da anni gira il mondo con l'intento di raccogliere fondi per aiutare i più piccoli a fare sport. “Questa collaborazione è nata dall'idea di associare delle giornate di solidarietà ad eventi sportivi – spiega Fabrizio d'Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I -. La rappresentativa gira il mondo con un intento nobile, quello di raccogliere fondi per poi insegnare l'arte del taekwondo ai bambini che vivono nei campi per rifugiati. Siamo contenti di aver ospitato il Demonstration Team perchè questi ragazzi portano vita in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel weekend del Grand Prix di Roma, il Demonstration Team della Worldfa tappa al PoliclinicoI per un'esibizione dedicata aidella pediatria. La prestigiosa squadra acrobatica ormai da anni gira il mondo con l'intento di rre fondi per aiutare i più piccoli a fare sport. “Questa collaborazione è nata dall'idea di associare delle giornate di solidarietà ad eventi sportivi – spiega Fabrizio d'Alba, direttore generale del PoliclinicoI -. La rappresentativa gira il mondo con un intento nobile, quello di rre fondi per poi insegnare l'arte delaiche vivono nei campi per rifugiati. Siamo contenti di aver ospitato il Demonstration Team perchè questi ragazzi portano vita in ...

