L’ultima settimana del torneo di tennis dell’Accademia si aprirà col botto: parla Gian Piero Gasperini (Di venerdì 3 giugno 2022) Ad una settimana dalla fine del torneo è già tempo di bilanci per l’Accademia dello Sport e per l’infaticabile organizzatore dell’evento che è tornato a Bergamo dopo parecchi anni. Insieme a Giovanni Licini abbiamo tracciato un bilancio di quello che ci ha lasciato questa prima parte di torneo nelle serate alla Cittadella dello Sport, in programma fino al 10 giugno. Nella settimana mancante che ci separa dalla fine della manifestazione che si concluderà con la serata di gala dell’11 giugno, l’appuntamento più interessante sarà l’arrivo in città del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, atteso martedì 7 maggio. “La qualità degli ospiti è stata sicuramente alta –sono le prime parole di Giovanni Licini-. Ex calciatori, protagonisti del mondo dello sport e dello ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Ad unadalla fine delè già tempo di bilanci per l’Accademia dello Sport e per l’infaticabile organizzatore dell’evento che è tornato a Bergamo dopo parecchi anni. Insieme a Giovanni Licini abbiamo tracciato un bilancio di quello che ci ha lasciato questa prima parte dinelle serate alla Cittadella dello Sport, in programma fino al 10 giugno. Nellamancante che ci separa dalla fine della manifestazione che si concluderà con la serata di gala dell’11 giugno, l’appuntamento più interessante sarà l’arrivo in città del tecnico dell’Atalanta, atteso martedì 7 maggio. “La qualità degli ospiti è stata sicuramente alta –sono le prime parole di Giovanni Licini-. Ex calciatori, protagonisti del mondo dello sport e dello ...

