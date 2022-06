L'Ucraina e quelle armi mandate per difendersi dai russi che rischiano di finire nelle mani sbagliate (Di venerdì 3 giugno 2022) A lanciare l'allarme non sono i soliti pacifisti cacadubbi né generali dal glorioso passato me che per le posizioni assunte sulla guerra in Ucraina sono stati bollati come "filo Putin". A lanciarlo è ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) A lanciare l'allarme non sono i soliti pacifisti cacadubbi né generali dal glorioso passato me che per le posizioni assunte sulla guerra insono stati bollati come "filo Putin". A lanciarlo è ...

Advertising

diMartedi : #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della e… - CarloSantaroni : RT @rbonacina: Secondo Frontex, nelle ultime settimane si sono registrate più persone che rientrano in Ucraina di quelle che lasciano il Pa… - Furio90643088 : @TgLa7 'Non abbiamo intenzione di usare le armi nucleari tattiche in Ucraina, se dobbiamo colpire forte useremo que… - pasha971 : @Fiamma_jv @Emanuel62128420 @RussianEmbassy @mfa_russia @RusembUkraine @RusBotschaft @AmbRusFrance @InsiderDonbass… - ligi_p : Allarme dell’Interpol: “Le armi inviate all’Ucraina finiranno nelle mani dei gruppi criminali, anche quelle pesanti… -