Love & Gelato | il trailer ufficiale del film Netflix disponibile dal 22 giugno

Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale di Love & Gelato: il nuovo film Netflix scritto e diretto da Brandon Camp che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 22 giugno. Il primo trailer ufficiale di Love & Gelato, un film Netflix prodotto da HT film, scritto e diretto da Brandon Camp e interpretato da Susanna Skaggs, Tobia De Angelis, Owen McDonnell, Valentina Lodovini, Saul Nanni e Anjelika Washington, è stato appena diffuso da Netflix Italia. La pellicola, basata sull'omonimo romanzo di Jenna Evans Welch, è stata girata principalmente in Italia, tra Roma e ...

