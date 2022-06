Lory Del Santo spara a zero sui concorrenti dell’Isola dei Famosi: cos’ha detto? (Di venerdì 3 giugno 2022) Su Canale 5 è andato in onda il daytime dell’Isola dei Famosi. I telespettatori hanno assistito all’ennesimo botta e risposta tra Lory Del Santo e i suoi compagni d’avventura presenti in Honduras. Potrebbe interessarti: La replica dell’Isola dei Famosi Lory Del Santo attacca Nick Luciani In occasione del compleanno di Nick Luciani, la produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di far recapitare a Cayo Cochinos sei pasticcini per il naufrago. Il diretto interessato ha avuto la possibilità di dividere il “regalo” solamente con alcuni compagni d’avventura. Tra le persone scelte da Nick Luciani, c’è stata anche Carmen Di Pietro: i due concorrenti il giorno precedente erano stati protagonisti di uno ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) Su Canale 5 è andato in onda il daytimedei. I telespettatori hanno assistito all’ennesimo botta e risposta traDele i suoi compagni d’avventura presenti in Honduras. Potrebbe interessarti: La replicadeiDelattacca Nick Luciani In occasione del compleanno di Nick Luciani, la produzionedeiha deciso di far recapitare a Cayo Cochinos sei pasticcini per il naufrago. Il diretto interessato ha avuto la possibilità di dividere il “regalo” solamente con alcuni compagni d’avventura. Tra le persone scelte da Nick Luciani, c’è stata anche Carmen Di Pietro: i dueil giorno precedente erano stati protagonisti di uno ...

