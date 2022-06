L’ombra dei medici-boia sulla Cina: “Organi espiantati da prigionieri ancora in vita” (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell’arco di 35 anni, precisamente dal 1980 al 2015, in Cina centinaia di medici sarebbero stati soliti espiantare Organi dai corpi di detenuti condannati a morte, per poi riutilizzarli in nuovi trapianti. L’accusa, pesantissima, è stata messa nera su bianco dal chirurgo israeliano Jacob Lavee e dal ricercatore australiano Matthew Robertson in uno studio pubblicato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell’arco di 35 anni, precisamente dal 1980 al 2015, incentinaia disarebbero stati soliti espiantaredai corpi di detenuti condannati a morte, per poi riutilizzarli in nuovi trapianti. L’accusa, pesantissima, è stata messa nera su bianco dal chirurgo israeliano Jacob Lavee e dal ricercatore australiano Matthew Robertson in uno studio pubblicato InsideOver.

