Liverpool-Real Madrid, l'UEFA si scusa con gli spettatori per gli incidenti di Parigi: il comunicato (Di venerdì 3 giugno 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha commentato quanto accaduto sabato 28 maggio a Parigi in occasione della finale di Champions League 2021/2022 tra Liverpool e Real Madrid. Oltre a porgere le proprie scuse ai tifosi sono stati delineati anche i Termini di riferimento per l'Independent Review. Di seguito la nota integrale: "La UEFA desidera scusarsi sinceramente con tutti gli spettatori che hanno dovuto vivere o assistere a eventi spaventosi e angoscianti nella preparazione della finale di UEFA Champions League allo Stade de France il 28 maggio 2022 a Parigi, in una notte che avrebbe dovuto essere una festa del calcio europeo. Nessun tifoso di calcio dovrebbe essere messo in quella situazione, e non deve succedere di nuovo. A tal fine, ...

