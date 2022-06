LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 6-2 6-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il norvegese vince il match e raggiunge Nadal in finale (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15 Dopo un primo set complicato, Ruud ha alzato il suo LIVEllo e ha portato a casa tre set di fila. Domenica Ruud giocherà la sua prima finale in carriera al Roland Garros. 6-2 CASPER Ruud TROVA UN ALTRO ACE E SUPERA MARIN Cilic CON IL PUNTEGGIO DI 3-6 6-4 6-2 6-2! IL norvegese SFIDERÀ IN finale RAFAEL Nadal! 40-0 Servizio e dritto! 3 match point per Ruud! 30-0 Largo il recupero di rovescio di Cilic. 15-0 Smash di Ruud. 5-2 Ace di Cilic. Ora Ruud servirà per il match! 40-15 Il numero 8 al mondo sbaglia con ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.15 Dopo un primo set complicato,ha alzato il suollo e ha portato a casa tre set di fila. Domenicagiocherà la sua primain carriera al. 6-2 CASPERTROVA UN ALTRO ACE E SUPERA MARINCON IL PUNTEGGIO DI 3-6 6-4 6-2 6-2! ILSFIDERÀ INRAFAEL! 40-0 Servizio e dritto! 3point per! 30-0 Largo il recupero di rovescio di. 15-0 Smash di. 5-2 Ace di. Oraservirà per il! 40-15 Il numero 8 al mondo sbaglia con ...

