LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 1-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in apertura di terzo parziale per il norvegese (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Ace di seconda da sinistra al centro! Grandissimo game del nativo di Oslo. 40-0 Dritto stretto strepitoso di Ruud. 30-0 Altro ace del norvegese! 15-0 Ace del classe 1998! 1-0 Cilic sbaglia uno smash difficile e cede il servizio. Ruud ora può provare a scappare in questo terzo parziale. 40-AD Finisce in rete il rovescio del croato. Terza palla break per il nativo di Oslo. 40-40 Sbaglia la risposta il numero 8 al mondo. 40-AD Scambio strepitoso! Cilic non chiude con lo smash e poco dopo Ruud trova un grande rovescio lungolinea. Altra palla break per il norvegese. 40-40 Questa volta Cilic non sbaglia il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Ace di seconda da sinistra al centro! Grandissimo game del nativo di Oslo. 40-0 Dritto stretto strepitoso di. 30-0 Altro ace del! 15-0 Ace del classe 1998! 1-0sbaglia uno smash difficile e cede il servizio.ora può provare a scappare in questo. 40-AD Finisce in rete il rovescio del croato. Terza pallaper il nativo di Oslo. 40-40 Sbaglia la risposta il numero 8 al mondo. 40-AD Scambio strepitoso!non chiude con lo smash e poco dopotrova un grande rovescio lungolinea. Altra pallaper il. 40-40 Questa voltanon sbaglia il ...

